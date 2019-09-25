Türkiye
Marmara açıklarında 3,3 büyüklüğünde deprem25 Eylül 2019 Çarşamba 16:44 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 16:46
Marmara Denizi açıklarında 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.07'de Marmara Denizi açıklarında 3,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
İstanbul'un Silivri ilçesine 22, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine 23 kilometre mesafede gerçekleşen depremin, yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: TRT Haber