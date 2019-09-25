Türkiye
İşte Şırnak'ta 3 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar25 Eylül 2019 Çarşamba 15:45 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 16:11
Şırnak'ın İdil ilçesi kırsalında, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüsüne ulaşıldı.
İdil ilçesi kırsalında teröristlerin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüsüne ulaşıldı. Görüntüde, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İdil ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda, helikopterden atılan roketle 3 teröristin etkisiz hale getirilme anı yer alıyor.
Kayıtta, söz konusu bölgede dumanların yükseldiği görülüyor.
Bölgede operasyon sürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: terör operasyonu İdil