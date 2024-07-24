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Türkiye
İHA 24.07.2024 07:45

Market çamur olmasın diye terliğini çıkarıp içeri girdi

Osmaniye’de tarım işçisi çamurlu terliğini market kirlenmesin diye dışarda çıkarıp içeri öyle girdi. O anlar kameraya yansıdı.

Osmaniye’nin Yunus Emre Mahallesi'nde bir markete alışveriş için gelen tarım işçisi Şahin Turan, marketin yeni temizlendiğini fark etmesinin ardından çamurlu terliklerini marketin dışarısında çıkarıp, alışverişine öyle devam etti.

Turan’ın ayağında bir şey olmadığını gören market sahibi Cihat Çakır’ın sorması üzerine Turan, terliğini çamur olduğu için dışarda çıkardığını söyledi. Olay karşısında hem şaşıran hem de duygulanan market sahibi Çakır o anları sosyal medyada paylaştı.

Market çamur olmasın diye terliğini çıkarıp içeri girdi

Terliğinin çamur olduğunu söyleyen Şahin Turan, "Çiftçilikle uğraşıyorum sabah 5’te tarlaya giderken 6-7 gibi çocuklara kahvaltı için ekmek almaya geldim, ayakkabılarım çamurdu baktım içerisi pırıl pırıl parlıyor. Ben de öyle girsem içeri olmaz, terliği çıkardım, içeri girdim. Alışverişi yaptım, dışarı çıktım. Beni arayan arayana benim haberim yoktu" diye konuştu.

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