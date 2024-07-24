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Türkiye
AA 24.07.2024 06:56

Amasya'da tıra çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Amasya'da tıra çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Brent Mıchael Walter idaresindeki otomobil, Merzifon-Çorum kara yolunun 23. kilometresinde Ünal Sakik yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Walter ile araçta bulunan eşi L. Colleen, çocukları B. Marie, E. Colleen ve A. Nathanıel Walter yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Merzifon-Çorum kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

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