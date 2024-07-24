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Türkiye
İHA 24.07.2024 00:06

Zonguldak'ta patlama sesinin ardından menfezden duman yayıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir fabrikanın yüksek buhar dağıtım boru hattında meydana geldiği değerlendirilen patlama paniğe neden oldu.

Zonguldak'ta patlama sesinin ardından menfezden duman yayıldı
[Fotograf: İHA]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir fabrikanın Devrek yol ayrımında bulunan yüksek buhar borularında patlama sesi duyuldu. Patlama sesinin ardından menfezden buhar yayıldı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine güvenlik şeridi çekildi. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı yaşanmadı.

Fabrika yetkilileri, olayın nedeninin araştırıldığını ve durumun kontrol altına alındığını söyledi. Yetkililer ayrıca, patlamanın neden olduğu maddi hasarın tespiti ve gerekli onarım çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

Bölge sakinleri, patlamanın ardından büyük bir korku yaşadıklarını ve evlerinden dışarı çıktıklarını ifade etti.

Patlama sesi, Ereğli'nin birçok noktasından duyuldu.

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