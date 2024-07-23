Aydınlı gençlerden örnek davranış

Aydın’ın Efeler ilçesinde, geçtiğimiz Pazar günü bayrak dükkanına gelen 2 genç, dükkan kapalı olduğu için dışarıda asılı olan bayrağı alıp parasını kapının altından bıraktı.

Pazartesi sabahı işyerini açan Tolga Katılmış, yerde 100 TL bulunca şaşırdı. Paranın neden bırakıldığını anlamak için güvenlik kameralarını inceledi.Gençlerin örnek bir davranış sergilediğini ifade eden iş yeri sahibi, gençlere teşekkür etti:

"2 tane genç arkadaş gelmiş, dışarıda asılı olan bayrağı almışlar, ücretini de kapının altından bırakmışlar. Bu çok mutlu etti beni. Çok güzel bir davranış. Örnek bir davranış olduğu için ben de paylaşmak istedim. Arkadaşlarımıza da bu davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum.”