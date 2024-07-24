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Türkiye
AA 24.07.2024 07:43

"Kuyu-12" operasyonunda gözaltına alınan 43 şüpheliden 27'si tutuklandı

Balıkesir’de düzenlenen "KUYU-12" operasyonuyla elebaşılığını Cemil Ay ve Ali Ay’ın yaptığı tefeci organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda yakalanan 43 kişiden 27'si tutuklandı.

"Kuyu-12" operasyonunda gözaltına alınan 43 şüpheliden 27'si tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, elebaşılığını Cemil Ay ile Ali Ay'ın yaptığı tefeci organize suç örgütünün çökertildiği bilgisini verdi.

Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyon kapsamında aralarında elebaşıların da olduğu 43 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, 27'sinin tutuklandığını, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğer şüpheliler hakkındaki işlemlerin ise devam ettiğini kaydetti.

Suçtan elde edildiği tespit edilen piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira değerinde mal varlığına el konulduğu bilgisini paylaşan Yerlikaya, "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine, çetelere ve tefecilere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şüphelilerin yüksek faiz karşılığında para verme, araç satış sözleşmeleri üzerinden faizli para alış verişi, yağma ve eziyet, borçlandırma yoluyla alıkoyma, silahla tehdit ve darp, belgede sahtecilik, gasp ve hırsızlık suçlarını işlediklerini anlatan Yerlikaya, suçtan elde edilen gelirlerin otopark, oto galeri ve kuyumculuk sektörleri aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespitine yer verdi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalarla av tüfekleri, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda senet, çek ve altının da ele geçirildiğini aktardı.

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Suç Örgütü Balıkesir Ali Yerlikaya
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