Haber Giriş: Kaynak: AA
Mardin'deki orman yangınında 20 hektar alan zarar gördü
[Fotoğraf: AA]
Mardin'de ormanlık alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangında yaklaşık 20 hektar alan zarar gördü.
Dün, Mardin'in Artuklu, Ömerli ve Yeşilli ilçeleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ekipler tarafından kontrol altına alındı.
Ömerli'nin Sulakdere, Kömürlü ve İkipınar, Artuklu'nun Konaklı ve Kabala, Yeşilli'nin ise Alıçlı mahallelerinde, ilk belirlemelere göre yaklaşık 20 kilometre alanda tarım arazisi, bağ, bahçe ve ormanlık alan etkilendi.
Farklı noktalarda hazır bekleyen Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: orman yangını mardin büyükşehir belediyesiSon Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 13:03
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