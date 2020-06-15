Haber Giriş: Kaynak: AA, İHA
Elazığ'da kaçak kazı yapanlara baskın anı kamerada
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da kaçak kazı yapan 3 kişi kazdıkları 15 metrelik tünelde suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. O anlar kameraya yansıdı.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivrice ilçesine bağlı Nergize köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında bölgeye baskın düzenleyen ekipler, kaçak kazı yapan M.Ö, A.Ö.Ö. ve M.O'yu kazdıkları 15 metrelik tünelde suçüstü yakaladı. 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kazı alanında yapılan aramada, bir otomobil ile kazma, kürek, testere, matkap, tornavida, elektrik kablosu gibi kazı aletleri bulundu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kaçak kazı Elazığ İl Jandarma KomutanlığıSon Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 12:51
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