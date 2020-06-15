AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 09.51'te Karlıova'da 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Arka arkaya sarsıldı

Dün, Bingöl Karlıova'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 17.24'te meydana gelen 5,7'lik depremin ardından saat 17.34'te 4,6, saat 18.09'da ise 4,7 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

1 güvenlik korucusu şehit oldu

Merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5,7 büyüklüğündeki depremde, 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 27 kişi de yaralandı.