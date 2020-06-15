Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, AA
Bingöl'de bir büyük deprem daha
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 09.51'te Karlıova'da 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Arka arkaya sarsıldı
Dün, Bingöl Karlıova'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 17.24'te meydana gelen 5,7'lik depremin ardından saat 17.34'te 4,6, saat 18.09'da ise 4,7 büyüklüğünde depremler kaydedildi.
1 güvenlik korucusu şehit oldu
Merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5,7 büyüklüğündeki depremde, 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 27 kişi de yaralandı.
Etiketler: son dakika deprem bingöl'de deprem BingölSon Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 12:12
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