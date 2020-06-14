Kandilli Rasathanesinin verilerine göre de bölgedeki depremin büyüklüğü 5,9 olarak ölçüldü. Kandilli daha sonra depremin büyüklüğünü 5,8 olarak revize etti.

Saat 17.24'te yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. Bölgede yer yer artçı sarsıntılar sürüyor.

[Depremin hissedildiği Erzurum'da bazı vatandaşlar sokaklara çıktı.]

Bölgedeki TRT muhabirlerinin aktardığına göre, şu ana kadar şehir merkezlerinde rapor edilmiş bir olumsuzluk bulunmuyor.

Bingöl Valisi Ekinci: Bir karakolumuzun gözetleme kulesi yıkıldı, 3 yaralımız var

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Depremde bir karakolumuzun gözetleme kulesi yıkıldı, 3 kişi yaralı. Bölgede ölü bilgisi yok şu anda." dedi.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, @trthaber'de depreme ilişkin açıklama yapıyor. https://t.co/ooQJM7M6BE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 14, 2020

"1 güvenlik korucumuz göçük altında"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter adresi üzerinden, yıkılan gözetleme kulesiye ilgili son bilgiyi paylaştı:

"Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, 2’si de hafif şekilde yaralanmıştır.

Köylerimizde tarama devam etmektedir."

Bingöl Valiliği: Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir

Bingöl Valiliğinden de "Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi çökmüş ve üç güvenlik korucumuz yaralanmıştır. Tüm köy ve ilçelerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir." açıklaması yapıldı.

Bakan Kurum: Ekiplerimiz bölgeye sevk edildi, süreci yakından takip ediyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bingöl Karlıova'da meydana gelen ve çevre illerimizden hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edilmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz."

"Karlıova merkezde sıkıntı yok"

Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, Karlıova merkezde herhangi bir sıkıntının olmadığını açıkladı.

Erzurum Valisi: Erzurum'da şimdilik bir olumsuzluk gözükmüyor

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Deprem Erzurum'da da hissedildi. Erzurum'da şimdilik bir olumsuzluk gözükmüyor. İlerleyen saatlerde yine değerlendireceğiz. Öncelikli kendi mülki hudutlarımızdaki yerleşim yerlerine müdahale edeceğiz. Eğer sorun yoksa hemen Karlıova'ya buradan ekipleri sevk edeceğiz." dedi.

Ayrıntılar geliyor...