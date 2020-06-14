Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin ardından AFAD ekipleri ve Türk Kızılay harekete geçti. AFAD ekipleri deprem bölgesine ulaştı.

Kızılay'ın Twitter adresinen yapılan açıklamada, "Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 5.7 büyüklüğünde olan deprem sonrası gelişmeler bölgedeki Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, Erzurum, Elazığ ve Muş Bölge Merkezlerinden, Erzincan Yerel Afet Yönetim Merkezinden ikram araçlarımız yola çıkmış, Bingöl Şube Başkanlığı aşevimizde yemek üretimi başlamıştır." denildi.

"Her türlü beslenme ve barınma planı hazır, bölgedeyiz"

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, TRT Haber canlı yayınında, ekiplerin bölgedeki ilk hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Kınık, "Vatandaşlarımız mağdur olmayacaktır. Her türlü beslenme ve barınma planı hazır, bölgedeyiz." dedi.