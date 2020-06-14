Olay, Feriköy Mahallesi, Şahin Sokak üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokakta motosikletle aşırı hız yaptıkları iddia edilen iki kişiye mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Bunun üzerine motosiklet üzerindeki 2 kişiyle mahalle sakinleri arasında gerginlik yaşandı.

Motosikletleriyle ayrılan iki şüpheli, bir süre sonra pompalı tüfekle sokağa gelerek rastgele ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle 3 kişi yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda hafif şekilde yaralanan 3 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Mahalle sakinleri 'yavaş git' deyince olan oldu"

Görgü tanığı mahalle sakini, "Yavaş git mevzusundan oldu olay. Burada çocuklar oturuyordu. Baba ve oğlu da vardı. Motosiklet oğlunu sıkıştırdı. Baba da 'biraz sakin kullanın, yavaş gidin' dedi. Yaralanan çocuklardan biri sert konuştu. Motosikletlilerden biri de siz görürsünüz diyerek gitti. Kısa bir süre sonra pompalı tüfekle gelip hedef gözetmeksizin rastgele ateş açtı. Saçmalar nedeniyle 3 kişi yaralandı" dedi.

Polis, yakalama çalışması başlattı

Saldırı sonrası polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Görgü şahitlerinin ifadeleri ve güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından şüphelilerin eşkalleri belirlenirken, yakalanmaları için çalışma başlatıldı.