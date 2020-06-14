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Bingöl'de jandarmanın dikkati faciayı önledi
[Fotoğraf: Twitter/@suleymansoylu]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarma ekiplerinin dikkati ve takibiyle Bingöl'de uzaktan kumandalı 10 kilogram el yapımı patlayıcının (EYP) bulunduğunu açıkladı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Jandarmamızın dikkati ve takibiyle... Bingöl'de PKK/KCK terör örgütüne ait, uzaktan komuta sistemi ile hazırlanmış 10 kilogram EYP bulundu. Teşekkürler Türk Jandarması."
Jandarmamızın dikkati ve takibiyle...— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 14, 2020
Bingöl’de, PKK/KCK terör örgütüne ait, uzaktan komuta sistemi ile hazırlanmış 10 kg EYP bulundu.
Teşekkürler Türk Jandarması pic.twitter.com/Mdo3rSJ9mg
Etiketler: İçişleri Bakanı süleyman soylu BingölSon Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 17:07
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