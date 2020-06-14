İstanbul Adalar’da bir devir sona eriyor. Faytonlar artık kullanılmayacak. Faytonların yerine hem gezi hem de ulaşım amacıyla kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada’ya getirildi.

4 ve 14 kişilik olmak üzere iki tip araç Adalar’da hizmet verecek. Araçlar ücreti için toplu ulaşımda kullanılan İstanbulkart geçerli olacak. Kullanılacak elektrikli araçlar için ada içerisinde trafik tabelalarının asıldığı ve kullanılacak şeritlerin belirlendiği görüldü.

[Fotoğraf: DHA ]

Kimi beğendi kimi beğenmedi

Büyükada'da vatandaşlardan bazıları uygulamadan memnun. Bazılarıysa yeni elektrikli araçların adanın ruhuna uygun olmadığını belirtiyor.

Adada esnaflık yapan Mesut Yalçın, "Fayton yıllardan beri adanın simgesi. Ulaşım için kullanılması doğru değil tabii. Hayvanlar buna cevap veremiyor. Dünyanın her yerinde bu var. 'Kontrol edemiyoruz, denetleyemiyoruz yasaklayalım sorun ortadan kalksın' gibi bir durum oldu. Yeni araçları gördüm ama beğenmedim" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Bir başka esnaf Tolga Çevlik ise, şunları söyledi:

"Fayton tarafında ciddi sıkıntı vardı. Onu toparlamak bu saatten sonra çok zordu. Araçlar gelmeden de bilemeyiz. Yakışmıyor demek için erken. Belki 10-15 tane fayton bırakılabilirdi ama elektrikli araca ihtiyaç vardı. "