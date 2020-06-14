Haber Giriş: Kaynak: AA
Bodrum'da çıkan yangında 5 dönüm zeytinlik zarar gördü
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevler arasında kalan iki kaplumbağadan biri itfaiye görevlilerince kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Dirmil Mahallesi Bağarası mevkisindeki tarım arazisinde temizlik amacıyla yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle büyüyerek zeytinliğe sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, çoğu fidanlardan oluşan yaklaşık 5 dönüm zeytinlik alan zarar gördü.
[Fotoğraf: AA ]
Alevler arasında kalan iki kaplumbağadan biri ölürken, diğeri itfaiye görevlilerince kurtarıldı.
Etiketler: zeytinlik alan yangın bodrumSon Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 16:35
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