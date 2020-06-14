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Düzce'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kenan A. idaresindeki otomobil ile Muhammet Ali A'nın kullandığı kamyonet, Nusrettin Mahallesi'ndeki kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bir evin briketlerini yıkarak ağaca çarptı.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki Nurşen A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kenan A. ile itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan eşi Nurşen A, sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kamyonet sürücüsü ise ambulansta tedavi edildi.
Etiketler: düzce haber Düzce kazaSon Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 16:01
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