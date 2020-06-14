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Otomobil köprünün korkuluklarına çarptı: 6 ölü
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araçtaki sürücü ile babası, eşi, kızı ve 2 torunu yaşamını yitirdi.
Balıkesir'de sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Kepsut-Dursunbey kara yolu Bağtepe mevkisindeki köprüden geçerken korkuluklara çarptı. Hurdaya dönen araç, iki yol arasındaki boşlukta sıkıştı.
Sürücü ile araçta bulunan babası Mehmet Naci, eşi Nesrin Hüseyinbaşoğlu, kızı Elif Nur, torunları İsmail Ediz ve İbrahim Ilgaz Şirinoğlu kaza yerinde yaşamını yitirdi.
İçindeki köpeğin de telef olduğu otomobil, bulunduğu yerden çekiciyle çıkarıldı.
Tatile gidiyorlardı
Otomobildekilerin, Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki yazlıklarına gitmek üzere Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden yola çıktıkları öğrenildi.
Etiketler: trafik Kazası köprüSon Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 15:18
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