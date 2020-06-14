Haber Giriş: Kaynak: DHA
Zeytinburnu'nda lokantada patlama
[Fotoğraf: DHA]
Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'ndeki bir lokantada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda yabancı uyruklu bir kişi yaralandı.
Yaralı şahsın hayatı tehlikesi olmadığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Zeytinburnu yaralı patlamaSon Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 15:06
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