Kahramanmaraş'ta iddiaya göre Fatma Özdaş, eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen Gürkan K.'nin çalıştığı iş yerine gitti. Özdaş, yanında getirdiği kezzabı Gürkan K.'nin yüzüne boşalttı.

Gürkan K.'nin yanında bulunan Yılmaz K. ile Fatma Özdaş da vücuduna sıçrayan kezzapla yaralandı.

"Hayatımı mahvetti"

Fatma Özdaş, daha sonra dışarı çıkıp polislerin gelmesini bekledi. Bu sırada kadının çevredekilere "Gürkan hayatımı mahvetti" dediği belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Gürkan K. ile Yılmaz K., Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine, Fatma Özdaş ise Kayseri Şehir Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Özdaş, tedavisinin tamamlanmasının ardından ekipler tarafından gözaltına alınarak Kahramanmaraş'a getirildi. Sorgusundan sonra adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.