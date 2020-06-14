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Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta vücuduna kene yapışan ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti.
Sivas'ın Hafik ilçesi Kamış köyünde yaşayan Osman E., rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede yapılan kontrollerde, Osman E'nin vücuduna kene yapıştığı fark edildi.
Yaklaşık 20 gündür Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören Osman E, anestezi yoğun bakım servisinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Osman E'nin cenazesi, ailesi tarafından morgdan alınarak defnedilmek üzere köyüne götürüldü.
Etiketler: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi keneSon Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 14:17
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