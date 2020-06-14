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Bakan Albayrak: Hedefimiz Türkiye'yi dünyada faizsiz finansın merkezi haline getirmek
[Fotoğraf: AA]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hedefimiz Türkiye'yi, İstanbul Finans Merkezi'nin sağlayacağı avantajlarla dünyada faizsiz finansın merkezi haline getirmek" dedi.
Türkiye'de katılım finans kuruluşları 2005'te yasal olarak banka statüsü kazanmış, o tarihten bu yana yıllık yüzde 23'lük büyüme hızıyla konvansiyonel bankaları geride bırakmış, aktif büyüklük olarak pazar payı ise yüzde 2,4'ten yüzde 6,5'e yükselmiştir.
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