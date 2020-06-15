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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren Irak uyruklu 10 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon düzenledi.
Operasyonda DEAŞ içinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün yurt dışındaki çatışma bölgelerinde bulundukları belirlenen şüphelilerden 8'i gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: operasyon gözaltı DAEŞ operasyonu DAEŞSon Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 11:37
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