Olay, saat 04.00 sıralarında, Müftü Mahallesi İbrahim Efe Caddesi'nde meydana geldi.

Özel elektrik firmasında çalışan işçilerin caddede aydınlatma direği dikme çalışması yaptığı esanda direk orta gerilim hattına devrildi. Bu sırada işçiler, Namık C., Mesut A., ve Memduh K., elektrik akımına kapıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu işçiler, ambulanslarla özel hastaneye kaldırıldı.

İşçilerden Namık C.,, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer işçiler ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.