Haber Giriş: Kaynak: DHA
Aydınlatma direği montajı yapan işçiler akıma kapıldı: 1 ölü
[Fotoğraf: DHA]
Zonguldak Ereğli'de aydınlatma direği montajı yaparken elektrik akımına kapılan 3 işçiden biri hayatını kaybetti.
Olay, saat 04.00 sıralarında, Müftü Mahallesi İbrahim Efe Caddesi'nde meydana geldi.
Özel elektrik firmasında çalışan işçilerin caddede aydınlatma direği dikme çalışması yaptığı esanda direk orta gerilim hattına devrildi. Bu sırada işçiler, Namık C., Mesut A., ve Memduh K., elektrik akımına kapıldı.
Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu işçiler, ambulanslarla özel hastaneye kaldırıldı.
İşçilerden Namık C.,, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer işçiler ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
Etiketler: elektrik akımı aydınlatma direğiSon Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 09:44
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