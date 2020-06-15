Silopi ilçesindeki Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri, koronavirüs sürecinde eğitime ara verilmesiyle etkinliklerini sürdürmek amacıyla okulun bahçesinde sebze ve meyve üretimine başladı.

Hasadı yapılacak sebze ve meyveler okulda eğitim gören çocukların ihtiyaç sahibi ailelerine dağıtılacak.

"Öğrencilerin toprakla buluşması amaçlandı"

Öğrencilerin toprakla buluşması adına öneml bir çalışma olduğunu ifade eden Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal, "Koronavirüs sürecinde okulumuzda uygulama bahçesi oluşturuldu. Öğrencilerin toprakla buluşması, boş zamanların değerlendirmeleri ve tarıma olan yatkınlarının arttırılması amaçlandı. Üretilen sebze ve meyveler ilk etapta yardıma muhtaç öğrencilere dağıtılacak" dedi.

Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Kutlu ise serada patates, yeşil soğan, kavun, karpuz yetiştireceklerini ifade ederek, amaçlarının aynı zamanda öğrencileri toprakla bütünleştirmek oluğunu söyledi.