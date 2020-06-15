Altındağ ilçesi Anafartalar Mahallesi Temmuz Sokak'ta ikinci el mobilya satışı yapılan iki katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yeri kullanılmaz hale geldi.

İş yeri sahibinin yangın söndürme çalışmalarını üzüntüyle izlediği görüldü.