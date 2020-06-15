Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da surlardan kopan taşlar yola savruldu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Fatih'te tarihi Topkapı surlarından kopan taşlar yola savruldu.
Sulukule Caddesi'nde yağış nedeniyle surlardan kopan bazı taşlar yola düştü.
Bölgeden geçerken taşlara çarpan bir araçta maddi hasar meydana geldi.
[Fotoğraf: DHA]
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı.
Belediye ekipleri taşları temizleme çalışmalarına başladı.
Etiketler: İstanbul sulukule istanbul surlarıSon Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 05:34
Sıradaki Haber
İstanbul'da kaçak tütün operasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz