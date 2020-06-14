Haber Giriş: Kaynak: AA
TCDD'ye ait kabloları çalan kişi suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarına (TCDD) ait kabloları keserek çaldığı ileri sürülen şüpheli, suçüstü yakalandı.
Polis ekipleri bir şüphelinin merkez Seyhan ilçesi 100. Yıl Bulvarı'nda bulunan TCDD'ye ait üst geçitteki kabloları kesmeye çalıştığı ihbarını aldı.
Olay yerine geçen yunus ekipleri, bölgede yaptıkları aramada şüpheliyi kestiği kablolarla saklanırken yakaladı.
Ekiplerin kendisini gözaltına almasına bir süre direnen şüpheli, polis merkezine götürüldü.
Şüphelinin yanında ele geçirilen 12 metre uzunluğundaki kabloya el konuldu.
Etiketler: Adana TCDD kablo hırsızıSon Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 23:01
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