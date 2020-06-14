Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 20.00 sularında, Altınordu ilçesi Yenimahalle Zübeyde Hanım Caddesi'nde yapımı devam eden bir otel inşaatında, tabliye betonu dökümü esnasında iskele çökmesi meydana geldiği belirtildi.

Olayın haber alınmasıyla AFAD, itfaiye, UMKE ve polis ekiplerinin olay yerine sevk edildiği kaydedilen açıklamada, hızlıca arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, arama kurtarma ekipleri tarafından enkazdan 8 işçinin yaralı halde kurtarıldığı, 1 işçinin ise cansız bedeninin çıkarıldığı belirtilerek, yaralanan işçilerin Altınordu ilçesindeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı aktarıldı.

Ordu'da bir otel inşaatında meydana gelen çökmede 1 işçi hayatını kaybetti, 8 işçi yaralandı. Olayın ayrıntılarını @trthaber muhabiri Selim Becioğlu aktardı.https://t.co/W4gZ6IrLDx pic.twitter.com/gVSaIAXONZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 14, 2020

Açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın adli ve idari makamlarca sürdürüldüğü bildirildi.

Öte yandan, Vali Seddar Yavuz ve AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, olay yerine gidip çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Arama kurtarma ekipleri de göçük altında başka işçi olup olmadığının tespiti amacıyla son kontrollerini tamamlayarak bölgeden ayrıldı.