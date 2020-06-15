İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Haziran'da Beyoğlu'nda bir adreste kaçak nargile tütünü ve sigara tütünü yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, 2 ton 175 kilogram kaçak nargile tütünü, 18 bin 995 kaçak sigara, 312 bin dolu makaron, 1 milyon 39 bin boş makaron, 3 elektrikli sigara doldurma makinesi, 2 hava kompresörü, 56 kilogram sarmalık tütün ve 2 suç eşyası naklinde kullanılan araca el koydu.

Polis ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.