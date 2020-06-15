Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenledi.
Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, belirlenen 22 adreste arama yapıldı.
Aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Etiketler: uyuşturucu operasyonu İstanbul BağcılarSon Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 07:23
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