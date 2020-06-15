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Sivas'ta kene şüphesiyle ölüm
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın hayatını kaybetti.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Camikebir Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Gürsen Kaya, vücuduna yapışan keneyi çıkarttı.
Bir süre sonra rahatsızlanan Kaya, yakınları tarafından Koyulhisar İlçe Hastanesi'ne götürüldü.
Kaya, burada yapılan müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaklaşık 4 gündür KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaya'nın cenazesi, ailesi tarafından morgdan alınarak defnedilmek üzere Koyulhisar'a götürüldü.
Etiketler: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi KKKA keneSon Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 12:08
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