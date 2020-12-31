Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 18:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de zincirleme trafik kazası: 13 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Mardin'de iki minibüs ve bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen kargo şirketine ait minibüs, yolcu minibüsü ve hafif ticari araç, Mardin-Diyarbakır kara yolu Çağlar mevkiinde çarpıştı.
Kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 13 kişi ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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