Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi ve eşi 65 yaşındaki Nuran Duman 15 gündür koronavirüs tedavisi görüyordu.

KOAH hastası olan Gazi Sami Duman'ın durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alınarak tedavisi gerçekleştirildi..Ancak Sami Duman'ın sabah saatlerinde durumu ağırlaştı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Koronavirüs kapsamında düzenlenen cenaze namazının ardından Gazi Sami Duman, Bafra ilçesinin Örencik Mahallesi'nde aile kabristanlığında toprağa verildi.

"Çok iyi ve değerli Türk askeri"

Törene katılan Muharip Gaziler Bafra Temsilcisi Rahmi Şahin, "Kıbrıs 1 ve 2'nci Barış Harekâtı’na fiilen iştirak eden çok iyi ve değerli bir Türk askeri olarak barış ve özgürlük adına savaşan Muharip Gaziler Derneği Asil üyemiz Sami Duman’a Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı dilerim. Ayrıca tedavi gören eşi Nuran hanıma da acil şifalar diliyorum" dedi.