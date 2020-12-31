Görev başındaki Mehmetçikten Türkiye'ye yeni yıl mesajı
Türkiye ve dünyanın dört bir yanında kahramanca görev yapan Mehmetçik, Türk halkının yeni yılını kutladı. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, askerlerin yeni yıl mesajlarına yer verildi.
Türkiye ve dünyanın dört bir yanında kahramanca görev yapan Mehmetçik, yeni yıla ailelerinden uzak, komutanları ve silah arkadaşlarıyla giriyor.
Türkiye'nin huzuru ve refahı için görevlerini icra eden askerler, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yayımladığı video mesajla, Türk halkının yeni yılını kutladı.
Bakanlığın sosyal medya hesaplarında, "Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında kahramanca ve fedakarca görev yapan, yeni yıla görev başında girecek olan kahraman Mehmetçiklerimizden canımızdan çok sevdiğimiz asil milletimize yeni yıl mesajı var. Yeni yılın kutlu olsun Türkiyem" notu ile paylaşılan videoda, askerlerin yeni yıl mesajları yer aldı.
Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında kahramanca ve fedakarca görev yapan, yeni yıla görev başında girecek olan Kahraman Mehmetçiklerimizden canımızdan çok sevdiğimiz Asil Milletimize yeni yıl mesajı var. Yeni Yılın Kutlu Olsun #Türkiyem!???????? pic.twitter.com/RsAtQCUaXP— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 31, 2020