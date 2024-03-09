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Türkiye
AA 09.03.2024 16:40

Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 5 zanlı tutuklandı

Mardin'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 5 zanlı tutuklandı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yurt dışı kaynaklı sanal bahis sitelerinden bayilik alarak kentte yasa dışı sanal bahis oynattıkları tespit edilen şebeke üyelerine yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 12 cep telefonu, 12 SIM kart, tablet, tümleşik bilgisayar, tabanca ile 100 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 5'i tutuklandı, biri adli kontrol kararıyla olmak üzere 5'i serbest bırakıldı. ​​​​​​​

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