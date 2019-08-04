Nusaybin-Kızıltepe kara yolunda Aşağıhatunlu mevkiinde Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Emrullah Gülistan idaresindeki otomobil, Ali C. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
Kazada uzman çavuşun 3 yaşındaki kızı Bahar Gülistan hayatını kaybetti. Uzman çavuş Gülistan, eşi Merve Gülistan ve araçta bulunan Sümeyye Karaoğlu ise yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılırken Bahar Gülistan'ın cenazesi Mardin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kazayla ilgili Ali C. gözaltına alındı.
Kaynak: AA