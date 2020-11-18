Belediyeden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı’nın 29 Eylül tarihli Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması Hakkında Genelgesi ve Mardin Valiliği Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile şehir içi toplu ulaşım kullanımında HES kodu sorgulamasının zorunlu hale getirildiği hatırlatıldı.



4 Aralık Cuma gününe kadar işlemi gerçekleştirmeyen vatandaşların kartları 5 Aralık Cumartesi günü kapatılacak.

Mardinkartlarına HES kodu tanımlaması https://mardin.kentkart.com internet adresi üzerinden yapılacak.

Riskli kişilerin şehir içi toplu ulaşım kullandıklarının tespit edilmesi durumunda cezai işlem uygulanacak.