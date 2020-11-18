Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, filyasyon ekipleri bir eve kontrol için gittikleri sırada aynı sokaktaki başka bir evin önünde taziye yapıldığını gördü. Taziyayi fotoğraflayan ekipler, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım’ın talimatıyla güvenlik güçleri eve giderek, pandemi nedeniyle taziyenin yasak olduğunu ve sonlandırılması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine taziye sonlandırıldı.

Duruma sinirlenen bir grup, akşam saatlerinde filyasyon ekiplerin kullandığı aracın önünü keserek taziyeyi fotoğrafladıkları öne sürülen Çüngüş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Volkan Bahadır ile bir doktor ve sağlık memurunu darbetti.

Saldırgan grup daha sonra olay yerinden kaçarken, yaralanan filyasyon ekibine ilk müdahale meslektaşları tarafından yapıldı.

Saldırıya uğrayan sağlık çalışanları şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.