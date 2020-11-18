Mardin’de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, mülteci aileler arasına sızarak Suriye sınırından Türkiye'ye giriş yapan 3 PKK'lı terörist yakalandı. Teröristlerin yakalandığı bölgede yapılan aramada poşet içerisinde “bebek bezlerinin arasına saklanmış vaziyette boru tipi bomba” ele geçirildi.

Yakalanan teröristlerin Türkiye'de büyük şehirlerde eylem yapmayı planladığı öğrenildi. Teröristler sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde PKK/KCK terör örgütü başta olmak üzere diğer terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi/deşifre edilmesi ile örgütle irtibatı/iltisakı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yürütmekte olduğumuz çalışmalar kararlılıkla devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.