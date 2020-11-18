Türkiye'de 17 Kasım verilerine göre, 3 bin 819 kişiye daha hastalık tanısı konuldu, hasta sayısı 421 bin 413 oldu.

103 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 11 bin 704'e çıktı.

2 bin 688 kişinin de COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 359 bin 63'e yükseldi.

Gaziantep'te COVID-19 tedbirlerine uymayan 625 kişiye ceza

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün 625 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 6 kişiye idari işlem yapılırken, denetlenen 370 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

Kocaeli'nde COVID-19 tedbirlerine uymayan 452 kişi ve 26 iş yerine para cezası

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, COVID-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik dün yürütülen çalışmalar kapsamında 1819 iş yeri denetlendi, 22 bin 219 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 33, sosyal mesafe kuralına uymayan 10, maske takmayan 331 ve sigara yasağına uymayan 78 kişi ile tedbirlere uymayan 26 iş yeri sahibine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 66 şüpheli yakalandı.

Salgının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde de 1400 araç ve sürücüsü kontrol edildi.