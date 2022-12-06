Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 16:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mardin'de silahlı kavga: 12 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında adliye önünde çıkan silahlı kavgada 12 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde öğle saatlerinde Kızıltepe adliye binası önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.
Kovalamaca ve koşuşturmanın yaşandığı adliye önü kısa sürede savaş alanına dönerken yoldan geçen vatandaşlar sağa sola kaçışırken esnaf da dükkanlarına sığındı.
Adliyedeki görevli polis ekiplerinin müdahalesinin ardından silah sesleri kesilirken, kavgada 12 kişi yaralandı.
Durumun bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki devlet hastanesi ve özel hastanelere kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı.
Etiketler: Mardin Bireysel Silahlanma
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