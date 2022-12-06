Onlar jandarmanın arama kurtarma faaliyetlerindeki en büyük yardımcısı 'iz takip' köpekleri...

Hassas burunları sayesinde küçücük bir izin peşine düşüyor. Kimi zaman kaybolan kişinin kimi zaman da şüphelinin izini sürüyorlar.

İz takip köpekleri üstün kabiliyetleri sayesinde çeşitli operasyonlarda görev alıyor.

Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Vahit Bağlar, iz köpeklerinin icra edilen faaliyetlerde zaman ve kuvvet tasarrufu sağlayan etkin birer unsur olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Suçun önlenmesi ve aydınlatılması, huzur ve güven ortamının temini ile devamlılığının sağlanması, kayıp vatandaşların bulunması amacıyla jandarma görev köpekleri, üstün koku alma duyuları sayesinde, icra edilen faaliyetlerde zaman ve kuvvet tasarrufu sağlayan etkin birer unsurdur"

Ekipler, senaryo gereği kayıp ihbarı üzerine olay yerine sevk ediliyor ve iz takip köpekleriyle arama tarama çalışmalarına başlanıyor.

İz takip köpeği 'Taka' araziyi karış karış tarıyor. Sonunda bulduğu bir iz sayesinde kayıp kişiye ulaşıyor. Görevini başarıyla tamamlayan Taka ödülüne kavuşuyor.

Özel eğitimden geçiriliyorlar

Hatay İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde arama kurtarma faaliyetlerinde görev alan köpekler zorlu eğitimden geçiriliyor.

İz takip köpeklerinin eğitimi yavruyken başlıyor. Yaklaşık 52 hafta temel eğitimden geçiriliyor. Ardından 14 hafta branş eğitimine tabi tutuluyor. Eğitimini başarıyla tamamlayan köpekler göreve hazır hale geliyor.

Köpek timleri çeviklikleri ile asayişin sağlanmasında etkin rol oynuyor.

Haber: Fatma Er

Kamera: Çağlar Öztürk