Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Hakan Coşkun katıldı.

Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada dinlenen tanık Emine S.A, "Ben veznede memur olarak çalışıyorum. Olay günü sanık Hakan Coşkun tedavi odasından çıkıp bir süre bekledi. Daha sonra hemşire arkadaşımız Mustafa Yaşar çıkınca adını sordu. Mustafa Yaşar niçin sorduğunu sorunca, 'Seni ilgili yerlere şikayet edeceğim' dedi. Mustafa Yaşar da 'Sen şikayetini yap, onlar beni bulur' dedi. Bunun üzerine sanık Hakan Coşkun hemşireye kafa atıp hızla kaçtı. Benim gördüklerim bundan ibarettir" dedi.

Sanık Hakan Coşkun savunmasında, "Aleyhe olan beyanları kabul etmiyorum. Ben hemşirenin ismini sorduktan sonra, direkt üzerime geldiğini hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında olay tarihinde sanığın Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan Mustafa Yaşar ile tartıştığı, sonrasında 'kafa atarak', basit tıbbi müdahale ile giderilemez ve vücutta kemik kırığı oluşacak şekilde yaraladığını belirtildi.

Sanık Hakan Coşkun'un 'Tehdit' suçundan beraati, 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan 3 yıl 4 ay 15 günden 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Mahkeme sanık ve avukatının mütalaaya karşı savunma yapması için ek süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hakan Coşkun'un sağlık çalışanı Mustafa Yaşar'ı 11 Şubat 2022 tarihinde darp ve tehdit ettiği belirtiliyor. İddianamede Hakan Coşkun'un 'Sağlık çalışanına yönelik tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından 11 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.