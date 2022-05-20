Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 23:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mardin'de kontrolden çıkan otomobil kafeye girdi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Mardin'de bir otomobilin kontrolden çıkarak kafeye girdiği kazada 4 kişi yaralandı.
Merkez Artuklu İlçesi Işık Caddesi´nde sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kafeye girdi.
Kazada otomobildeki 2 kişi ile kafede bulunan 2 müşteri hafif yaralandı. Yaralılar, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri gerçekleştirildi.
Otomibilin camdan içeriye girmesiyle birlikte kafenin asma tavanı çöktü. Enkaz altında kalan müşteri ve işyeri çalışanları kendilerini dışarıya attı.
Kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.
Etiketler: Mardin Trafik Kazası
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