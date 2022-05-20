Kentte etkili olan soğuk hava yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olmasını sağladı.

Rüzgarla etkisi artıran ve yer yer tipiye dönen yağış, Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşımın kontrollü ilerlemesine neden oldu.

Jandarma ekipleri araçların yolda kalmaması için söz konusu kara yoluna giden Ardahan merkeze bağlı Yokuşdibi köyü mevkisinden tır geçişlerine izin vermiyor.

Tırlar için önemli güzergahlar arasında yer alan ve kentin Karadeniz ile bağlantısını sağlayan yolda ulaşımın normale dönmesi için tipinin dinmesi bekleniyor.