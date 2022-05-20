Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 19:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale açıklarında 56 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 56 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında bir grup düzensiz göçmenin içinde bulunduğu lastik botun motorunun arızalandığını ve sürüklenen göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine 56 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı "TCSG-6" botunun operasyonuyla kurtarıldı.
Küçükkuyu'da karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Etiketler: Çanakkale Düzensiz Göçmenler
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