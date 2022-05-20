İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde 2 tırı durdurdu.

Tırların dorselerinde 11 milyon 360 bin dolu, 8 milyon 800 bin boş olmak üzere 20 milyon 160 bin gümrük kaçağı makaron bulundu.

Gözaltına alınan 2 sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.