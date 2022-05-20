Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 18:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de 20 milyon 160 bin makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de 2 tırda kaçak 11 milyon 360 bin dolu ve 8 milyon 800 bin boş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde 2 tırı durdurdu.
Tırların dorselerinde 11 milyon 360 bin dolu, 8 milyon 800 bin boş olmak üzere 20 milyon 160 bin gümrük kaçağı makaron bulundu.
Gözaltına alınan 2 sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
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