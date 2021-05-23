Haber Giriş: 23 Mayıs 2021 Pazar 16:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de iki aile arasında silahlı kavga: 4 yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kırsal Hocaköy Mahallesi'nde iki ailenin fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.F.K. (55), A.K. (52), İ.K. (30) ve A.K. silahla yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı.
Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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