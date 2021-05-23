Alınan bilgiye göre, Kırsal Hocaköy Mahallesi'nde iki ailenin fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.F.K. (55), A.K. (52), İ.K. (30) ve A.K. silahla yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.