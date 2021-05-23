Akhisar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki inşaatta çalışan bir işçi, 5 metre yükseklikten düştü.

Sağlık ekibi, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bu sırada, işçinin yakınları ile sağlık ekipleri arasında tartışma çıktı.

Ambulansa taş attılar

Yaralı hastaneye götürülürken ambulansa taşlar atıldı. Ambulansın bir camı kırıldı.

Hastaneye yetiştirilen yaralının sağlık durumunun, ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Sağlık ekibi, daha sonra yaralının yakınlarından şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, ambulansa taş atan şüpheliyi arıyor.