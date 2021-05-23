Haber Giriş: 23 Mayıs 2021 Pazar 16:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-DHA
Bursa'da ambulansa taşlı saldırı
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'da bir ambulansa taşlı saldırıda bulunuldu. Sağlık ekibi saldırganların yakınını hastaneye yetiştirmeye çalışıyordu. Yaralının hayati tehlikesi bulunurken, polis taş atan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Akhisar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki inşaatta çalışan bir işçi, 5 metre yükseklikten düştü.
Sağlık ekibi, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bu sırada, işçinin yakınları ile sağlık ekipleri arasında tartışma çıktı.
Ambulansa taş attılar
Yaralı hastaneye götürülürken ambulansa taşlar atıldı. Ambulansın bir camı kırıldı.
Hastaneye yetiştirilen yaralının sağlık durumunun, ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Soruşturma başlatıldı
Sağlık ekibi, daha sonra yaralının yakınlarından şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, ambulansa taş atan şüpheliyi arıyor.
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